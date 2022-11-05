Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Страсбур
Аяччо - Страсбур: обзор матча 05 ноября 2022
Аяччо
05.11.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
4 : 2
Завершен
Страсбур
33'
Ю. Белаили (П)
34'
М. Эль-Идрисси
40'
Ю. Белаили (П)
45+2'
Р. Нури
6'
Ж. Беллегард
17'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Страсбур
90'
+2
Желтая карточка
К. Дагба
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Р. Нури
85'
Замена
Т. Мангани
️️️️
М. Кутадье
85'
Красная карточка
К. Видаль
80'
Замена
М. Альфонс
️️️️
Р. Амума
80'
Замена
С. Баяла
️️️️
Ю. Белаили
73'
73'
Замена
Л. Перрен
️️️️
М. Ле Марша
73'
Замена
А. Томассон
️️️️
С. Прсич
Пенальти не реализован!
Ю. Белаили
63'
62'
Желтая карточка
М. Ле Марша
55'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Л. Ажорк
55'
Замена
К. Дагба
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
54'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Т. Делен
ГОЛ! 4:2!
Р. Нури
Пас отдал
Ю. Белаили
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ю. Белаили
40'
ГОЛ! 2:2!
М. Эль-Идрисси
Пас отдал
Р. Амума
34'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Белаили
33'
32'
Желтая карточка
Т. Делен
22'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
17'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Джику
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Беллегард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лерой
5
Диалло
5
Видаль
99
Коне
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Кутадье
11
Белаили
7
Нури
9
Эль-Идрисси
17
Амума
3-2-2-3
26
Селс
5
Ньямси
4
Джику
23
Ле Марша
18
Пьерр-Габриэль
3
Делен
14
Прсич
27
Беллегард
13
Диалло
19
Ажорк
9
Гамейро
17
Амума
2
Альфонс
2
Альфонс
17
Амума
6
Кутадье
6
Мангани
6
Мангани
6
Кутадье
7
Нури
7
Тузгар
7
Тузгар
7
Нури
11
Белаили
11
Баяла
11
Баяла
11
Белаили
23
Ле Марша
5
Перрен
5
Перрен
23
Ле Марша
18
Пьерр-Габриэль
2
Дагба
2
Дагба
18
Пьерр-Габриэль
3
Делен
14
Ленар
14
Ленар
3
Делен
14
Прсич
28
Томассон
28
Томассон
14
Прсич
19
Ажорк
35
Мотиба
35
Мотиба
19
Ажорк
Остались в запасе
Аяччо
Страсбур
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
20
Казим Лячи
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
20
Казим Лячи
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Аяччо - Страсбур
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
Новости команд
Все
Аяччо
Страсбур
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+