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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Аяччо
Нант - Аяччо: обзор матча 13 ноября 2022
Нант
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Аяччо
70'
Л. Бляс
89'
М. Саймон
57'
Ю. Белаили (П)
66'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Аяччо
ГОЛ! 2:2!
М. Саймон
Пас отдал
С. Мутуссами
89'
89'
Замена
М. Альфонс
️️️️
Р. Нури
Замена
К. Бамба
️️️️
П. Чиривелья
88'
88'
Замена
К. Лячи
️️️️
М. Кутадье
Замена
С. Мутуссами
️️️️
К. Мерлен
82'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
С. Корчиа
82'
81'
Замена
️️️️
М. Эль-Идрисси
72'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Р. Амума
72'
Замена
С. Баяла
️️️️
Ю. Белаили
ГОЛ! 1:2!
Л. Бляс
Пас отдал
М. Мохамед
70'
66'
ГОЛ! 0:2!
Р. Амума
Пас отдал
Ю. Белаили
Желтая карточка
А. Жиротто
62'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Э. Гессан
59'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Белаили
51'
Желтая карточка
У. Гонсалес
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Р. Нури
Желтая карточка
Л. Бляс
37'
35'
Желтая карточка
Ю. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
11
Сирил Баяла
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
21
Кастеллетто
5
Жиротто
14
Корчиа
4
Чиривелья
17
Сиссоко
27
Саймон
10
Бляс
42
Мохамед
29
Гессан
4-2-2-2
1
Лерой
20
Юсуфф
5
Диалло
99
Коне
21
Гонсалес
6
Мангани
6
Кутадье
7
Нури
11
Белаили
9
Эль-Идрисси
17
Амума
14
Корчиа
8
Аппиа
8
Аппиа
14
Корчиа
26
Мерлен
8
Мутуссами
8
Мутуссами
26
Мерлен
4
Чиривелья
17
Бамба
17
Бамба
4
Чиривелья
29
Гессан
37
Ганаго
37
Ганаго
29
Гессан
7
Нури
2
Альфонс
2
Альфонс
7
Нури
6
Кутадье
20
Лячи
20
Лячи
6
Кутадье
11
Белаили
11
Баяла
11
Баяла
11
Белаили
17
Амума
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
17
Амума
Остались в запасе
Нант
Аяччо
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
4
Микаэль Баррето
АП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
4
Микаэль Баррето
АП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Аяччо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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