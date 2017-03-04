Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ли Улльямсон - статистика

Завершил карьеру
7 июня 1982 (44), Дерби
#7 | Полузащитник
178 см | 65 кг
Ямайка | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
0 : 0
04.03.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
1 : 1
24.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
0 : 0
21.02.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бертон Альбион
2 : 1
18.02.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
4 : 1
11.02.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бертон Альбион
2 : 1
04.02.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
0 : 2
01.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
28.01.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
1 : 0
21.01.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бертон Альбион
0 : 2
14.01.2017
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 1
02.01.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ротерхэм
1 : 2
29.12.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.12.2016
Бертон Альбион
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бертон Альбион
1 : 2
17.12.2016
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
0 : 1
13.12.2016
Хаддерсфилд Таун
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Брентфорд
2 : 1
10.12.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
2 : 1
03.12.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
26.11.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
3 : 0
19.11.2016
Бертон Альбион
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бертон Альбион
0 : 0
05.11.2016
Барнсли
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
2 : 0
29.10.2016
Бертон Альбион
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
2 : 0
21.10.2016
Бирмингем Сити
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
18.10.2016
Бертон Альбион
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
15.10.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
1 : 1
27.09.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Норвич Сити
3 : 1
24.09.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бертон Альбион
0 : 1
17.09.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Фулхэм
1 : 1
13.09.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
10.09.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 0
26.08.2016
Дерби Каунти
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
20.08.2016
Бертон Альбион
51' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бертон Альбион
3 : 1
16.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бертон Альбион
1 : 2
13.08.2016
Бристоль Сити
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
06.08.2016
Бертон Альбион
1' - 66'
Главные новости
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
7
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
5
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
11
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
7
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+