Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Барнсли
Бертон Альбион - Барнсли: обзор матча 05 ноября 2016
Бертон Альбион
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 0
Завершен
Барнсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Барнсли
Замена
С. Бивон
️️️️
К. О'Грэди
87'
77'
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Р. Кент
Желтая карточка
Б. Тернер
73'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Л. Улльямсон
68'
64'
Замена
Д. Сковен
️️️️
А. Армстронг
32'
Желтая карточка
А. МакДональд
Замена
Т. Фланаган
️️️️
Д. Уорд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
7
Ли Улльямсон
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бертон Альбион
9
Стюарт Бивон
ВР
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
3-3-1-3
33
МакЛафлин
6
Тернер
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
22
Дайер
36
Ирвин
7
Улльямсон
16
Палмер
7
Экинс
16
Уорд
8
О'Грэди
4-3-1-2
17
Дэвис
5
МакДональд
14
Бри
17
Идом
5
Джексон
23
Уоткинс
14
Хурихейн
8
Морси
77
Кент
10
Армстронг
11
Уиннелл
8
О'Грэди
9
Бивон
9
Бивон
8
О'Грэди
7
Улльямсон
4
Нэйлор
4
Нэйлор
7
Улльямсон
16
Уорд
2
Фланаган
2
Фланаган
16
Уорд
10
Армстронг
4
Сковен
4
Сковен
10
Армстронг
77
Кент
7
Хэммилл
7
Хэммилл
77
Кент
Остались в запасе
Бертон Альбион
Барнсли
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
7
Райан Уильямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
7
Райан Уильямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Бертон Альбион - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Новости команд
Все
Бертон Альбион
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+