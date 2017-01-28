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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бертон Альбион
Куинз Парк Рейнджерс - Бертон Альбион: обзор матча 28 января 2017
Куинз Парк Рейнджерс
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 2
Завершен
Бертон Альбион
63'
К. Вашингтон
11'
Л. Мерфи
52'
Л. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бертон Альбион
87'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Сорделл
Замена
Д. Макки
️️️️
Д. Бидуэлл
87'
Желтая карточка
М. Луонго
86'
79'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
М. Доугти
74'
72'
Замена
Л. Экинс
️️️️
Л. Кристенсен
ГОЛ! 1:2!
К. Вашингтон
63'
52'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дайер
Пас отдал
Л. Кристенсен
48'
Желтая карточка
Л. Кристенсен
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Г. Холл
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мерфи
Пас отдал
Л. Дайер
5'
Замена
Д. Моузиньо
️️️️
Д. Брэйфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
16
Майкл Доугти
ЦП
24
Грант Холл
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
АП
21
Лассе Кристенсен
ПП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-2-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
6
Линч
5
Онуоха
2
Ферлонг
16
Доугти
24
Холл
21
Луонго
25
Луалуа
22
Вшолек
26
Силла
3-5-1-1
33
МакЛафлин
2
Фланаган
2
Брэйфорд
6
Тернер
21
Кристенсен
36
Ирвин
16
Палмер
14
МакКрори
22
Дайер
7
Мерфи
9
Сорделл
16
Доугти
18
Мэннинг
18
Мэннинг
16
Доугти
21
Бидуэлл
12
Макки
12
Макки
21
Бидуэлл
24
Холл
14
Вашингтон
14
Вашингтон
24
Холл
2
Брэйфорд
4
Моузиньо
4
Моузиньо
2
Брэйфорд
21
Кристенсен
7
Экинс
7
Экинс
21
Кристенсен
9
Сорделл
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Сорделл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бертон Альбион
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бертон Альбион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Лофтус Роуд
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