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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бертон Альбион
Ротерхэм - Бертон Альбион: обзор матча 29 декабря 2016
Ротерхэм
29.12.2016, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 2
Завершен
Бертон Альбион
45+4'
Т. Адейеми
36'
К. О'Грэди
41'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бертон Альбион
Желтая карточка
Д. Фишер
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Баркер
90'
Замена
Ш. Баркер
️️️️
М. Палмер
Желтая карточка
Д. Уорд
88'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Мэтток
85'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
Т. Адейеми
79'
77'
Желтая карточка
Д. МакКрори
75'
Желтая карточка
М. Палмер
72'
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. О'Грэди
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Э. Форд
67'
ГОЛ! 1:2!
Т. Адейеми
45'
+4
45'
Замена
Т. Фланаган
️️️️
Д. Брэйфорд
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ирвин
Пас отдал
Д. Брэйфорд
36'
ГОЛ! 0:1!
К. О'Грэди
Желтая карточка
Л. Фреклингтон
33'
13'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
8
Ли Фреклингтон
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
2
Джон Брэйфорд
ПП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
16
Джейми Уорд
ЦФ
3-5-2
12
Прайс
14
Фишер
3
Мэтток
6
Вуд
7
Форд
11
Ньюэлл
15
Адейеми
26
Белаид
8
Фреклингтон
37
Браун
25
Уорд
3-4-1-2
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
4
Нэйлор
4
Моузиньо
2
Брэйфорд
36
Ирвин
14
МакКрори
22
Дайер
16
Палмер
7
Экинс
8
О'Грэди
3
Мэтток
20
Блэксток
20
Блэксток
3
Мэтток
15
Адейеми
45
Халфорд
45
Халфорд
15
Адейеми
7
Форд
27
Одемвингие
27
Одемвингие
7
Форд
8
О'Грэди
10
Харнесс
10
Харнесс
8
О'Грэди
16
Палмер
25
Баркер
25
Баркер
16
Палмер
2
Брэйфорд
2
Фланаган
2
Фланаган
2
Брэйфорд
Остались в запасе
Ротерхэм
Бертон Альбион
45
Лоуренс Билбо
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
45
Лоуренс Билбо
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Ротерхэм - Бертон Альбион
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Нью-Йорк
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