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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Бристоль Сити
Бертон Альбион - Бристоль Сити: обзор матча 13 августа 2016
Бертон Альбион
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
88'
Т. Нэйлор
44'
Т. Абрахам
90+5'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Бристоль Сити
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Коджиа
ГОЛ! 1:1!
Т. Нэйлор
88'
78'
Замена
М. Пак
️️️️
К. О'Доуда
78'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Л. Томлин
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Л. Улльямсон
73'
70'
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Браунхилл
Замена
С. Бивон
️️️️
Т. Фланаган
70'
Желтая карточка
Т. Фланаган
66'
44'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. О'Доуда
35'
Желтая карточка
Л. Томлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бертон Альбион
9
Стюарт Бивон
ВР
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
4-4-2
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
2
Фланаган
4
Моузиньо
6
Тернер
22
Дайер
16
Палмер
36
Ирвин
7
Улльямсон
7
Экинс
8
О'Грэди
4-3-3
12
О'Доннелл
44
Флинт
32
Магнуссон
2
Литтл
23
Брайан
47
О'Доуда
8
Браунхилл
19
О'Нил
26
Коджиа
18
Абрахам
17
Томлин
2
Фланаган
9
Бивон
9
Бивон
2
Фланаган
7
Улльямсон
4
Нэйлор
4
Нэйлор
7
Улльямсон
47
О'Доуда
7
Пак
7
Пак
47
О'Доуда
8
Браунхилл
14
Рид
14
Рид
8
Браунхилл
17
Томлин
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
17
Томлин
Остались в запасе
Бертон Альбион
Бристоль Сити
66
Калум Батчер
ОП
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
15
Люк Фримен
АП
1
Макс О'Лири
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
66
Калум Батчер
ОП
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
1
Макс О'Лири
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бертон Альбион - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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