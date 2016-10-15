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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Бертон Альбион
Уиган Атлетик - Бертон Альбион: обзор матча 15 октября 2016
Уиган Атлетик
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Бертон Альбион
87'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Т. Нэйлор
Замена
К. Дэвис
️️️️
Я. Вилдсхут
78'
Замена
У. Григг
️️️️
А. Ле Фондре
78'
Замена
К. Морган
️️️️
Н. Бирн
65'
64'
Желтая карточка
К. МакФадзин
59'
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
59'
Замена
Д. Уорд
️️️️
У. Миллер
54'
Желтая карточка
Л. Экинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
25
Ник Пауэлл
АП
16
Шон МакДональд
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
4-3-2-1
1
Богдан
3
Уорнок
23
Бакстон
33
Берн
14
Бирн
16
МакДональд
13
Вилдсхут
8
Пауэр
24
Якобс
25
Пауэлл
19
Ле Фондре
4-2-1-3
33
МакЛафлин
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
6
Тернер
5
МакФадзин
36
Ирвин
22
Дайер
16
Палмер
7
Экинс
31
Миллер
8
О'Грэди
14
Бирн
20
Морган
20
Морган
14
Бирн
13
Вилдсхут
21
Дэвис
21
Дэвис
13
Вилдсхут
19
Ле Фондре
28
Григг
28
Григг
19
Ле Фондре
4
Нэйлор
8
Чодури
8
Чодури
4
Нэйлор
31
Миллер
16
Уорд
16
Уорд
31
Миллер
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Бертон Альбион
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Уиган Атлетик - Бертон Альбион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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