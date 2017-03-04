Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бертон Альбион
Бристоль Сити - Бертон Альбион: обзор матча 04 марта 2017
Бристоль Сити
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Бертон Альбион
90'
Желтая карточка
М. Палмер
89'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Томлин
87'
86'
Замена
М. Палмер
️️️️
М. Сорделл
82'
Замена
К. МакФадзин
️️️️
Л. Мерфи
77'
Замена
Л. Варни
️️️️
Л. Дайер
67'
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
66'
Желтая карточка
Д. Моузиньо
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Уилбрахам
60'
Замена
М. Тейлор
️️️️
Б. Рид
60'
39'
Желтая карточка
Л. Мерфи
Желтая карточка
Г. О'Нил
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Дэвид Коттерилл
ПП
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Люк Мерфи
АП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-1-2
13
Гифер
23
Брайан
3
Райт
32
Магнуссон
44
Флинт
8
Смит
19
О'Нил
11
Коттерилл
14
Рид
18
Уилбрахам
17
Томлин
4-3-1-2
33
МакЛафлин
2
Фланаган
2
Брэйфорд
6
Тернер
4
Моузиньо
22
Дайер
21
Кристенсен
36
Ирвин
7
Мерфи
12
Вудроу
9
Сорделл
18
Уилбрахам
11
Джурич
11
Джурич
18
Уилбрахам
14
Рид
9
Тейлор
9
Тейлор
14
Рид
17
Томлин
35
Патерсон
35
Патерсон
17
Томлин
7
Мерфи
5
МакФадзин
5
МакФадзин
7
Мерфи
9
Сорделл
16
Палмер
16
Палмер
9
Сорделл
22
Дайер
42
Варни
42
Варни
22
Дайер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бертон Альбион
34
Фрэнк Филдинг
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Бристоль Сити - Бертон Альбион
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Бертон Альбион
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+