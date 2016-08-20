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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бертон Альбион
Блэкберн - Бертон Альбион: обзор матча 20 августа 2016
Блэкберн
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Бертон Альбион
25'
К. Конвэй
61'
С. Галлахер
43'
Д. Ирвин
88'
Т. Нэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бертон Альбион
88'
ГОЛ! 2:2!
Т. Нэйлор
Пас отдал
М. Палмер
86'
Замена
Х. Чодури
️️️️
К. О'Грэди
Замена
Л. Фини
️️️️
Б. Маршалл
84'
Замена
Э. Стоукс
️️️️
Д. Грэм
73'
62'
Замена
К. Батчер
️️️️
С. Бивон
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
Д. Бирн
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Галлахер
Пас отдал
К. Конвэй
61'
Желтая карточка
Д. Лоу
58'
51'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Д. Моузиньо
49'
Желтая карточка
Д. Моузиньо
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ирвин
Пас отдал
Д. Моузиньо
ГОЛ! 1:0!
К. Конвэй
Пас отдал
Д. Грэм
25'
Желтая карточка
Д. Грэм
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
32
Стефен Хендри
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Бертон Альбион
9
Стюарт Бивон
ВР
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
24
Лиэм Фини
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Райан Дилэйни
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
3-1-4-2
23
Стил
3
Грир
32
Хендри
16
Уортон
16
Лоу
10
Маршалл
21
Акпан
29
Бирн
32
Конвэй
12
Грэм
20
Галлахер
4-3-2
9
Бивон
4
Нэйлор
4
Моузиньо
6
Тернер
5
МакФадзин
22
Дайер
36
Ирвин
16
Палмер
7
Экинс
8
О'Грэди
10
Маршалл
24
Фини
24
Фини
10
Маршалл
29
Бирн
26
Ленихэн
26
Ленихэн
29
Бирн
12
Грэм
9
Стоукс
9
Стоукс
12
Грэм
9
Бивон
66
Батчер
66
Батчер
9
Бивон
4
Моузиньо
7
Улльямсон
7
Улльямсон
4
Моузиньо
8
О'Грэди
8
Чодури
8
Чодури
8
О'Грэди
Остались в запасе
Блэкберн
Бертон Альбион
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Райан Дилэйни
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Райан Дилэйни
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Блэкберн - Бертон Альбион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Ивуд Парк
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