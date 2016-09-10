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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Бертон Альбион
Вулверхэмптон - Бертон Альбион: обзор матча 10 сентября 2016
Вулверхэмптон
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Бертон Альбион
77'
П. Оньянге
90+4'
У. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бертон Альбион
90'
+5
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
У. Миллер
Пас отдал
Л. Дайер
86'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Т. Нэйлор
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
И. Кавалейру
84'
Желтая карточка
К. Коди
82'
77'
Замена
У. Миллер
️️️️
Д. Уорд
ГОЛ! 1:0!
П. Оньянге
Пас отдал
Й. Бедварссон
77'
71'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Л. Экинс
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
П. Глэдон
71'
Желтая карточка
Э. Кошта
66'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Ж. Тейшейра
61'
54'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
Желтая карточка
Р. Стирмен
52'
40'
Желтая карточка
Б. Тернер
21'
Пенальти не реализован!
Л. Экинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
15
Конор Коди
ЦП
8
Принс Оньянге
ПП
8
Иван Кавалейру
ЛФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
11
Элдер Кошта
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
16
Джейми Уорд
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-3
1
Икеме
2
Доэрти
23
Батт
19
Стирмен
3
Бортуик-Джексон
18
Тейшейра
15
Коди
8
Оньянге
8
Иван Кавалейру
19
Глэдон
11
Кошта
4-2-1-3
33
МакЛафлин
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
6
Тернер
5
МакФадзин
36
Ирвин
22
Дайер
16
Палмер
7
Экинс
8
О'Грэди
16
Уорд
8
Иван Кавалейру
16
Эдвардс
16
Эдвардс
8
Иван Кавалейру
19
Глэдон
10
Бедварссон
10
Бедварссон
19
Глэдон
18
Тейшейра
20
Мэйсон
20
Мэйсон
18
Тейшейра
4
Нэйлор
10
Харнесс
10
Харнесс
4
Нэйлор
7
Экинс
8
Чодури
8
Чодури
7
Экинс
16
Уорд
31
Миллер
31
Миллер
16
Уорд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бертон Альбион
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Вулверхэмптон - Бертон Альбион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
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Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Мулинекс
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