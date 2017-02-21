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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Бертон Альбион
Дерби Каунти - Бертон Альбион: обзор матча 21 февраля 2017
Дерби Каунти
21.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Бертон Альбион
Желтая карточка
Т. Инс
85'
79'
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Л. Варни
Замена
Д. Наджент
️️️️
У. Хьюз
72'
69'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
Замена
А. Камара
️️️️
И. Анья
57'
45'
Замена
Л. Мерфи
️️️️
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЛП
4
Жульен де Сар
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
21
Икечи Анья
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
42
Люк Варни
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-3
33
Карсон
3
Лоу
36
Кио
29
Кристи
15
Пирс
19
Баттерфилд
19
Хьюз
4
де Сар
21
Анья
10
Бент
10
Инс
4-4-1-1
33
МакЛафлин
2
Фланаган
4
Моузиньо
6
Тернер
4
Нэйлор
42
Варни
36
Ирвин
21
Кристенсен
22
Дайер
16
Палмер
12
Вудроу
21
Анья
9
Камара
9
Камара
21
Анья
19
Хьюз
35
Наджент
35
Наджент
19
Хьюз
36
Ирвин
7
Мерфи
7
Мерфи
36
Ирвин
42
Варни
8
О'Грэди
8
О'Грэди
42
Варни
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бертон Альбион
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Дерби Каунти - Бертон Альбион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
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