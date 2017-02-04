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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Вулверхэмптон
Бертон Альбион - Вулверхэмптон: обзор матча 04 февраля 2017
Бертон Альбион
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
60'
М. Кайтли
90'
К. Вудроу
40'
Э. Кошта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Вулверхэмптон
ГОЛ! 2:1!
К. Вудроу
90'
89'
Желтая карточка
Н. Дико
Замена
М. Палмер
️️️️
Л. Кристенсен
88'
80'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Э. Кошта
80'
Замена
Б. Маршалл
️️️️
А. Вайманн
Замена
Л. Экинс
️️️️
М. Кайтли
80'
Желтая карточка
Л. Мерфи
71'
63'
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
Д. Сэйвилл
ГОЛ! 1:1!
М. Кайтли
60'
58'
Желтая карточка
Р. Стирмен
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Кошта
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Д. МакКрори
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
11
Элдер Кошта
ПП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-5-1
33
МакЛафлин
6
Тернер
4
Моузиньо
2
Фланаган
28
Кайтли
36
Ирвин
7
Мерфи
14
МакКрори
21
Кристенсен
12
Вудроу
4-5-1
1
Икеме
19
Стирмен
2
Доэрти
15
Коди
30
Хаус
11
Кошта
16
Эдвардс
6
Сэйвилл
8
Эванс
18
Вайманн
12
Дико
14
МакКрори
4
Нэйлор
4
Нэйлор
14
МакКрори
21
Кристенсен
16
Палмер
16
Палмер
21
Кристенсен
28
Кайтли
7
Экинс
7
Экинс
28
Кайтли
18
Вайманн
10
Маршалл
10
Маршалл
18
Вайманн
6
Сэйвилл
25
Энобахаре
25
Энобахаре
6
Сэйвилл
11
Кошта
10
Бедварссон
10
Бедварссон
11
Кошта
Остались в запасе
Бертон Альбион
Вулверхэмптон
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Гарри Бургойн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Бертон Альбион - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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