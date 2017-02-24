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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Блэкберн
Бертон Альбион - Блэкберн: обзор матча 24 февраля 2017
Бертон Альбион
24.02.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
31'
М. Палмер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Блэкберн
Желтая карточка
К. МакФадзин
87'
Замена
К. МакФадзин
️️️️
М. Палмер
83'
Замена
Л. Дайер
️️️️
М. Кайтли
73'
71'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Л. Фини
65'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Д. Грэм
65'
Замена
С. Галлахер
️️️️
М. Эмнес
Замена
Л. Варни
️️️️
К. Вудроу
61'
Желтая карточка
Б. Тернер
56'
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
7
Люк Мерфи
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
32
Крэйг Конвэй
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
4-4-1
33
МакЛафлин
6
Тернер
4
Нэйлор
2
Фланаган
4
Моузиньо
28
Кайтли
7
Мерфи
16
Палмер
21
Кристенсен
12
Вудроу
3-1-4-2
23
Стил
24
Ньямб
33
Уильямс
4
Малгрю
16
Лоу
24
Фини
23
Гатри
26
Ленихэн
32
Конвэй
11
Эмнес
12
Грэм
16
Палмер
5
МакФадзин
5
МакФадзин
16
Палмер
28
Кайтли
22
Дайер
22
Дайер
28
Кайтли
12
Вудроу
42
Варни
42
Варни
12
Вудроу
24
Фини
11
Мэхони
11
Мэхони
24
Фини
11
Эмнес
20
Галлахер
20
Галлахер
11
Эмнес
12
Грэм
19
Жоао
19
Жоао
12
Грэм
Остались в запасе
Бертон Альбион
Блэкберн
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Бертон Альбион - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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