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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Хаддерсфилд Таун
Бертон Альбион - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 13 декабря 2016
Бертон Альбион
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
85'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
85'
85'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
К. Шиндлер
84'
Желтая карточка
М. Хефеле
Желтая карточка
К. О'Грэди
82'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Х. Чодури
82'
Замена
У. Миллер
️️️️
Д. Уорд
76'
Желтая карточка
Д. Уорд
75'
59'
Желтая карточка
К. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
8
Филип Биллинг
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
45
Кейси Палмер
ЦФ
2-4-1-3
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
22
Дайер
14
МакКрори
8
Чодури
36
Ирвин
16
Палмер
16
Уорд
7
Экинс
8
О'Грэди
3-3-2-1
12
Уорд
17
Холмс-Деннис
44
Хефеле
26
Шиндлер
6
Хогг
13
Муй
33
Банн
10
Качунга
8
Биллинг
21
Уэллс
8
Чодури
7
Улльямсон
7
Улльямсон
8
Чодури
16
Уорд
31
Миллер
31
Миллер
16
Уорд
Остались в запасе
Бертон Альбион
Хаддерсфилд Таун
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Клаф
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бертон Альбион - Хаддерсфилд Таун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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