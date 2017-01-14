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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Уиган Атлетик
Бертон Альбион - Уиган Атлетик: обзор матча 14 января 2017
Бертон Альбион
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
45+1'
К. Коннолли
64'
К. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Уиган Атлетик
85'
Замена
К. Морган
️️️️
М. Пауэр
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Л. Дайер
84'
Замена
Д. МакКрори
️️️️
Л. Мерфи
84'
81'
Желтая карточка
Д. Флорес
80'
Замена
Д. Флорес
️️️️
Я. Вилдсхут
77'
Желтая карточка
К. Коннолли
Желтая карточка
Д. Уорд
69'
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Коннолли
Пас отдал
М. Якобс
57'
Желтая карточка
Д. Бакстон
Замена
С. Бювотер
️️️️
Д. МакЛафлин
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Коннолли
Пас отдал
С. Уорнок
Желтая карточка
М. Сорделл
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
16
Джейми Уорд
АП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-3-1-3
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
6
Тернер
2
Брэйфорд
22
Дайер
7
Мерфи
16
Палмер
16
Уорд
8
О'Грэди
7
Экинс
9
Сорделл
4-1-3-1-1
1
Хаугор
33
Берн
6
Коннолли
23
Бакстон
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
8
Морси
13
Вилдсхут
24
Якобс
28
Григг
33
МакЛафлин
13
Бювотер
13
Бювотер
33
МакЛафлин
22
Дайер
4
Нэйлор
4
Нэйлор
22
Дайер
7
Мерфи
14
МакКрори
14
МакКрори
7
Мерфи
13
Вилдсхут
6
Флорес
6
Флорес
13
Вилдсхут
8
Пауэр
20
Морган
20
Морган
8
Пауэр
Остались в запасе
Бертон Альбион
Уиган Атлетик
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
27
Райан Колклоу
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
27
Райан Колклоу
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Бертон Альбион - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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