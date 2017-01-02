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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Престон
Бертон Альбион - Престон: обзор матча 02 января 2017
Бертон Альбион
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Престон
45+1'
Т. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Престон
90'
+1
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
79'
Замена
П. Галлахер
️️️️
К. Робинсон
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Моузиньо
79'
78'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
И. Дойл
Замена
М. Харнесс
️️️️
Д. Уорд
69'
Замена
М. Сорделл
️️️️
К. О'Грэди
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Т. Кларк
Желтая карточка
К. О'Грэди
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ПП
47
Каллум Робинсон
ЛФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
12
Пол Галлахер
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-3-1-3
33
МакЛафлин
4
Нэйлор
5
МакФадзин
4
Моузиньо
22
Дайер
14
МакКрори
36
Ирвин
16
Палмер
16
Уорд
7
Экинс
8
О'Грэди
4-3-3
12
Максвелл
8
Каннингэм
3
Райт
23
Хантингтон
5
Кларк
8
Брауне
4
Пирсон
14
Джонсон
9
Дойл
9
Хагилл
47
Робинсон
16
Уорд
10
Харнесс
10
Харнесс
16
Уорд
4
Моузиньо
8
Чодури
8
Чодури
4
Моузиньо
8
О'Грэди
9
Сорделл
9
Сорделл
8
О'Грэди
47
Робинсон
12
Галлахер
12
Галлахер
47
Робинсон
9
Дойл
46
МакГиди
46
МакГиди
9
Дойл
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
Остались в запасе
Бертон Альбион
Престон
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Бертон Альбион - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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