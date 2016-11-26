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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бертон Альбион
Престон - Бертон Альбион: обзор матча 26 ноября 2016
Престон
26.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бертон Альбион
45+2'
К. Робинсон
23'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бертон Альбион
Желтая карточка
Б. Пирсон
90'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
85'
Замена
И. Дойл
️️️️
Д. Хагилл
85'
80'
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. О'Грэди
78'
Желтая карточка
К. О'Грэди
77'
Желтая карточка
Д. Моузиньо
Замена
С. Макиенок
️️️️
М. Вермийл
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Робинсон
45'
+2
Желтая карточка
Д. Джонсон
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
2
Марник Вермийл
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
15
Баптисте
8
Каннингэм
5
Кларк
3
Райт
4
Пирсон
14
Джонсон
2
Вермийл
46
МакГиди
47
Робинсон
9
Хагилл
4-4-2
33
МакЛафлин
6
Тернер
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
4
Моузиньо
36
Ирвин
16
Палмер
14
МакКрори
22
Дайер
7
Экинс
8
О'Грэди
2
Вермийл
24
Макиенок
24
Макиенок
2
Вермийл
9
Хагилл
9
Дойл
9
Дойл
9
Хагилл
8
О'Грэди
10
Харнесс
10
Харнесс
8
О'Грэди
Остались в запасе
Престон
Бертон Альбион
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Престон - Бертон Альбион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Дипдэйл
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