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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бертон Альбион
Рединг - Бертон Альбион: обзор матча 19 ноября 2016
Рединг
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 0
Завершен
Бертон Альбион
22'
Д. Самуэль
29'
Д. Уильямс
78'
Д. Брэйфорд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бертон Альбион
Желтая карточка
П. МакШейн
90'
+4
Замена
Л. Келли
️️️️
Р. Беренс
86'
80'
Замена
Т. Фланаган
️️️️
Б. Тернер
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Брэйфорд
78'
Замена
Ж. Мендес
️️️️
Г. МакКлири
77'
71'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Л. Улльямсон
67'
Замена
У. Миллер
️️️️
К. О'Грэди
Желтая карточка
Г. МакКлири
64'
Желтая карточка
Д. Самуэль
63'
44'
Желтая карточка
Б. Тернер
ГОЛ! 2:0!
Д. Уильямс
Пас отдал
Д. Обита
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Самуэль
Пас отдал
Р. Беренс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Рой Беренс
ПП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
7
Ли Улльямсон
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
26
Мур
6
Блэкетт
21
Обита
4
Эванс
19
Уильямс
7
Беренс
12
МакКлири
9
Самуэль
3-3-1-2
33
МакЛафлин
4
Моузиньо
2
Брэйфорд
6
Тернер
7
Улльямсон
36
Ирвин
22
Дайер
16
Палмер
7
Экинс
8
О'Грэди
7
Беренс
4
Келли
4
Келли
7
Беренс
12
МакКлири
12
Мендес
12
Мендес
12
МакКлири
6
Тернер
2
Фланаган
2
Фланаган
6
Тернер
7
Улльямсон
4
Нэйлор
4
Нэйлор
7
Улльямсон
8
О'Грэди
31
Миллер
31
Миллер
8
О'Грэди
Остались в запасе
Рединг
Бертон Альбион
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
31
Стюарт Мур
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
31
Стюарт Мур
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Рединг - Бертон Альбион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Мадейски
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