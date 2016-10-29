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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бертон Альбион
Лидс - Бертон Альбион: обзор матча 29 октября 2016
Лидс
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
83'
К. Вуд (П)
90+6'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бертон Альбион
Желтая карточка
С. Дукара
90'
+7
ГОЛ! 2:0!
С. Дукара
90'
+6
Желтая карточка
Р. Виейра
90'
+4
Замена
А. Моуатт
️️️️
Х. Сако
90'
Замена
Р. Виейра
️️️️
П. Эрнандес
89'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вуд
83'
82'
Желтая карточка
Б. Тернер
Желтая карточка
П. Янссон
76'
76'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Л. Улльямсон
Замена
С. Дукара
️️️️
К. Руф
73'
64'
Желтая карточка
Л. Экинс
Желтая карточка
Ю. О'Кейн
45'
+1
45'
Замена
С. Бивон
️️️️
Д. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
32
Юнан О'Кейн
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
7
Ли Улльямсон
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
16
Джейми Уорд
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Бертон Альбион
9
Стюарт Бивон
ВР
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
18
Тэйлор
27
Филлипс
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Сако
9
Вуд
7
Руф
3-3-1-3
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
6
Тернер
7
Улльямсон
36
Ирвин
22
Дайер
16
Палмер
7
Экинс
8
О'Грэди
16
Уорд
9
Сако
20
Моуатт
20
Моуатт
9
Сако
19
Эрнандес
14
Виейра
14
Виейра
19
Эрнандес
7
Руф
15
Дукара
15
Дукара
7
Руф
16
Уорд
9
Бивон
9
Бивон
16
Уорд
7
Улльямсон
4
Нэйлор
4
Нэйлор
7
Улльямсон
Остались в запасе
Лидс
Бертон Альбион
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Лидс - Бертон Альбион
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Элланд Роад
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