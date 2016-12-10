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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бертон Альбион
Брентфорд - Бертон Альбион: обзор матча 10 декабря 2016
Брентфорд
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 1
Завершен
Бертон Альбион
11'
С. Хоган
54'
С. Хоган
27'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бертон Альбион
90'
+7
Желтая карточка
Б. Тернер
Желтая карточка
Н. Йеннарис
90'
+7
Желтая карточка
Р. Сойерс
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Д. МакЛафлин
Желтая карточка
А. Бьелланд
90'
+4
83'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Д. МакКрори
81'
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. О'Грэди
Замена
Т. Филд
️️️️
Й. Барбе
77'
76'
Желтая карточка
Д. Моузиньо
67'
Замена
У. Миллер
️️️️
Д. Уорд
66'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Замена
Л. Вибе
️️️️
Д. МакИкран
64'
Желтая карточка
М. Колен
62'
Желтая карточка
Д. МакИкран
57'
ГОЛ! 2:1!
С. Хоган
54'
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Л. Экинс
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
Р. Сойерс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЛП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
7
Сэм Саундерс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-4-2
25
Бентли
6
Дин
15
Иган
2
Колен
6
Бьелланд
14
Сойерс
18
Вудс
23
Йеннарис
16
МакИкран
5
Барбе
25
Хоган
3-4-3
33
МакЛафлин
2
Брэйфорд
4
Моузиньо
6
Тернер
16
Палмер
36
Ирвин
14
МакКрори
22
Дайер
7
Экинс
8
О'Грэди
16
Уорд
5
Барбе
39
Филд
39
Филд
5
Барбе
16
МакИкран
26
Вибе
26
Вибе
16
МакИкран
8
О'Грэди
10
Харнесс
10
Харнесс
8
О'Грэди
14
МакКрори
4
Нэйлор
4
Нэйлор
14
МакКрори
16
Уорд
31
Миллер
31
Миллер
16
Уорд
Остались в запасе
Брентфорд
Бертон Альбион
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Брентфорд - Бертон Альбион
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
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Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
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Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
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Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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