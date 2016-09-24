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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бертон Альбион
Норвич Сити - Бертон Альбион: обзор матча 24 сентября 2016
Норвич Сити
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 1
Завершен
Бертон Альбион
29'
М. Ольссон
47'
Д. Мерфи
89'
И. Пинту
46'
Л. Экинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бертон Альбион
ГОЛ! 3:1!
И. Пинту
Пас отдал
Д. Мерфи
89'
88'
Замена
Ш. Баркер
️️️️
С. Бивон
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Джером
88'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Мерфи
84'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
В. Хулахан
84'
Желтая карточка
В. Хулахан
83'
Пенальти не реализован!
Р. Брэди
77'
76'
Вторая желтая
Т. Фланаган
75'
Замена
У. Миллер
️️️️
Д. Уорд
63'
Желтая карточка
Т. Фланаган
Желтая карточка
М. Ольссон
62'
50'
Желтая карточка
Д. Уорд
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
К. Джером
47'
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Экинс
44'
Замена
Т. Фланаган
️️️️
Д. Брэйфорд
33'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
ГОЛ! 1:0!
М. Ольссон
Пас отдал
Г. Дорранс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-1-2
23
МакГоверн
12
Пинту
5
Клозе
16
Мартин
13
Ольссон
11
Брэди
18
Дорранс
16
Хаусон
14
Хулахан
23
Мерфи
35
Джером
3-3-1-2
33
МакЛафлин
4
Моузиньо
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
36
Ирвин
8
Чодури
22
Дайер
16
Палмер
7
Экинс
16
Уорд
14
Хулахан
23
Томпсон
23
Томпсон
14
Хулахан
35
Джером
7
Оливейра
7
Оливейра
35
Джером
2
Брэйфорд
2
Фланаган
2
Фланаган
2
Брэйфорд
9
Бивон
25
Баркер
25
Баркер
9
Бивон
16
Уорд
31
Миллер
31
Миллер
16
Уорд
Остались в запасе
Норвич Сити
Бертон Альбион
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Норвич Сити - Бертон Альбион
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
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Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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