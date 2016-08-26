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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Дерби Каунти
Бертон Альбион - Дерби Каунти: обзор матча 26 августа 2016
Бертон Альбион
26.08.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
12'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Дерби Каунти
Замена
Ш. Баркер
️️️️
М. Палмер
90'
+3
Желтая карточка
Б. Тернер
90'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Т. Нэйлор
87'
78'
Желтая карточка
К. Брайсон
56'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Д. Баттерфилд
56'
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Мартин
Замена
М. Харнесс
️️️️
У. Миллер
54'
45'
Замена
А. Камара
️️️️
Т. Инс
ГОЛ! 1:0!
Д. Ирвин
Пас отдал
Л. Экинс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
31
Уильям Миллер
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Томас Инс
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-2-1-3
33
МакЛафлин
6
Тернер
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
22
Дайер
36
Ирвин
16
Палмер
7
Экинс
8
О'Грэди
31
Миллер
3-5-1-1
33
Карсон
5
Шекелл
36
Кио
29
Кристи
10
Инс
19
Хьюз
7
Брайсон
29
Ольссон
19
Баттерфилд
77
Расселл
18
Мартин
31
Миллер
10
Харнесс
10
Харнесс
31
Миллер
16
Палмер
25
Баркер
25
Баркер
16
Палмер
4
Нэйлор
7
Улльямсон
7
Улльямсон
4
Нэйлор
10
Инс
9
Камара
9
Камара
10
Инс
19
Баттерфилд
21
Уилсон
21
Уилсон
19
Баттерфилд
18
Мартин
10
Бент
10
Бент
18
Мартин
Остались в запасе
Бертон Альбион
Дерби Каунти
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бертон Альбион - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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