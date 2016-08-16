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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Шеффилд Уэнсдэй
Бертон Альбион - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 16 августа 2016
Бертон Альбион
16.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
7'
К. МакФадзин
45'
Д. Ирвин
77'
Л. Дайер
12'
Г. Хупер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Б. Тернер
90'
Замена
Х. Чодури
️️️️
М. Палмер
83'
ГОЛ! 3:1!
Л. Дайер
77'
Замена
Т. Фланаган
️️️️
С. Бивон
75'
58'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Г. Хупер
46'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
А. Абди
45'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Ж. Семеду
ГОЛ! 2:1!
Д. Ирвин
Пас отдал
Д. Моузиньо
45'
12'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Хупер
7'
Желтая карточка
Д. Хант
ГОЛ! 1:0!
К. МакФадзин
Пас отдал
М. Палмер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-3-2
33
МакЛафлин
4
Моузиньо
4
Нэйлор
5
МакФадзин
6
Тернер
36
Ирвин
16
Палмер
22
Дайер
7
Экинс
8
О'Грэди
4-1-3-2
27
Вествуд
32
Хант
29
Семеду
36
Пудил
5
Хатчинсон
20
Ли
23
Уоллес
10
Беннэн
22
Абди
26
Флетчер
88
Хупер
9
Бивон
2
Фланаган
2
Фланаган
9
Бивон
16
Палмер
8
Чодури
8
Чодури
16
Палмер
29
Семеду
2
Палмер
2
Палмер
29
Семеду
88
Хупер
9
Нухиу
9
Нухиу
88
Хупер
22
Абди
45
Форестьери
45
Форестьери
22
Абди
Остались в запасе
Бертон Альбион
Шеффилд Уэнсдэй
66
Калум Батчер
ОП
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
66
Калум Батчер
ОП
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Бертон Альбион - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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