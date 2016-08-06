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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бертон Альбион
Ноттингем Форест - Бертон Альбион: обзор матча 06 августа 2016
Ноттингем Форест
06.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
4 : 3
Завершен
Бертон Альбион
23'
Б. Ассомбалонга
45+2'
Т. Лам
50'
О. Бурк
77'
Б. Ассомбалонга
27'
Л. Экинс
30'
Л. Дайер
90'
Т. Нэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бертон Альбион
90'
ГОЛ! 4:3!
Т. Нэйлор
Пас отдал
Х. Чодури
Замена
Э. Личай
️️️️
И. Перейра
85'
82'
Замена
Д. МакКрори
️️️️
Т. Фланаган
ГОЛ! 4:2!
Б. Ассомбалонга
77'
72'
Замена
С. Бивон
️️️️
К. О'Грэди
66'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Л. Улльямсон
ГОЛ! 3:2!
О. Бурк
50'
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Грант
46'
ГОЛ! 2:2!
Т. Лам
Пас отдал
Б. Осборн
45'
+2
40'
Желтая карточка
Х. Чодури
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
35'
33'
Желтая карточка
Б. Тернер
30'
ГОЛ! 1:2!
Л. Дайер
Пас отдал
К. О'Грэди
27'
ГОЛ! 1:1!
Л. Экинс
Пас отдал
Д. Моузиньо
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Грант
23'
Замена
С. Хендерсон
️️️️
Д. Де Врис
19'
Желтая карточка
М. Миллс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
20
Фил Эдвардс
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
4-4-2
24
Де Врис
4
Яковитти
3
Лам
5
Миллс
2
Кэш
23
Осборн
7
Грант
23
Лэнсбери
20
Перейра
7
Бурк
27
Ассомбалонга
4-4-2
33
МакЛафлин
6
Тернер
2
Фланаган
5
МакФадзин
4
Моузиньо
22
Дайер
16
Палмер
8
Чодури
7
Улльямсон
8
О'Грэди
7
Экинс
24
Де Врис
30
Хендерсон
30
Хендерсон
24
Де Врис
20
Перейра
2
Личай
2
Личай
20
Перейра
7
Грант
23
Касами
23
Касами
7
Грант
8
О'Грэди
9
Бивон
9
Бивон
8
О'Грэди
7
Улльямсон
4
Нэйлор
4
Нэйлор
7
Улльямсон
2
Фланаган
14
МакКрори
14
МакКрори
2
Фланаган
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бертон Альбион
24
Дамьен Перки
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
66
Калум Батчер
ОП
20
Фил Эдвардс
ЦЗ
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
24
Дамьен Перки
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
66
Калум Батчер
ОП
20
Фил Эдвардс
ЦЗ
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Ноттингем Форест - Бертон Альбион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Сити Граунд
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