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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Ротерхэм
Бертон Альбион - Ротерхэм: обзор матча 03 декабря 2016
Бертон Альбион
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
15'
Д. Ирвин
62'
М. Палмер
90+2'
Т. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Ротерхэм
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Т. Адейеми
Пас отдал
И. Браун
Замена
Т. Фланаган
️️️️
К. О'Грэди
86'
Замена
У. Миллер
️️️️
Д. Уорд
79'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Т. Нэйлор
75'
70'
Желтая карточка
У. Волкс
67'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Тейлор
67'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Э. Форд
ГОЛ! 2:0!
М. Палмер
62'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ирвин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
7
Лукас Экинс
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
7
Энтони Форд
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
4-2-1-3
33
МакЛафлин
2
Брэйфорд
6
Тернер
4
Нэйлор
4
Моузиньо
22
Дайер
36
Ирвин
16
Палмер
16
Уорд
8
О'Грэди
7
Экинс
4-3-3
12
Прайс
4
Болл
3
Мэтток
14
Фишер
6
Вуд
28
Тейлор
6
Волкс
15
Адейеми
25
Уорд
37
Браун
7
Форд
8
О'Грэди
2
Фланаган
2
Фланаган
8
О'Грэди
4
Нэйлор
8
Чодури
8
Чодури
4
Нэйлор
16
Уорд
31
Миллер
31
Миллер
16
Уорд
28
Тейлор
12
Йетс
12
Йетс
28
Тейлор
7
Форд
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
7
Форд
Остались в запасе
Бертон Альбион
Ротерхэм
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
20
Декстер Блэксток
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Бертон Альбион - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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