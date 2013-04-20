Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Микеле Лейгертвуд - статистика

Завершил карьеру
12 ноября 1982 (43), Энфилд
#8 | Полузащитник
188 см
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
30
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Норвич Сити
2 : 1
20.04.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Рединг
0 : 0
13.04.2013
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Рединг
0 : 2
06.04.2013
Саутгемптон
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
4 : 1
30.03.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
16.03.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Рединг
1 : 2
09.03.2013
Астон Вилла
1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3 : 1
02.03.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0 : 3
23.02.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
35'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
2 : 1
09.02.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Рединг
2 : 1
02.02.2013
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Рединг
2 : 2
30.01.2013
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ньюкасл
1 : 2
19.01.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
3 : 1
01.01.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Рединг
1 : 0
29.12.2012
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Рединг
0 : 0
26.12.2012
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 0
22.12.2012
Рединг
1' - 90'
66'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Рединг
2 : 5
17.12.2012
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3 : 0
11.12.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Саутгемптон
1 : 0
08.12.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Рединг
3 : 4
01.12.2012
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
27.11.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
24.11.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Рединг
2 : 1
17.11.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Рединг
0 : 0
10.11.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
04.11.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Рединг
3 : 3
27.10.2012
Фулхэм
1' - 90'
26'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ливерпуль
1 : 0
20.10.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Рединг
2 : 2
29.09.2012
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Бромвич
1 : 0
22.09.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Рединг
1 : 3
16.09.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Челси
4 : 2
22.08.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Рединг
1 : 1
18.08.2012
Сток Сити
1' - 90'
72'
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
4
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
7
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
4
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
3
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+