Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Саутгемптон
Рединг - Саутгемптон: обзор матча 06 апреля 2013
Рединг
06.04.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
34'
Д. Родригес
72'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Саутгемптон
88'
Замена
Жули
️️️️
С. Дэвис
Замена
Н. Хант
️️️️
Х. Робсон-Кану
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Родригес
63'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Гатри
62'
Замена
М. Лейгертвуд
️️️️
Х. Акпан
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Р. Ламберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
4-4-2
23
Федеричи
5
Мариаппа
23
Моррисон
2
Гантер
12
Келли
11
МакАнуфф
68
Карачан
21
Акпан
23
Гатри
19
Ле Фондре
4
Робсон-Кану
4-1-2-1-2
1
Боруц
17
Клайн
4
Йошида
26
Хойвельд
23
Шоу
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
11
Рамирес
16
Родригес
17
Ламберт
21
Акпан
8
Лейгертвуд
8
Лейгертвуд
21
Акпан
23
Гатри
12
МакКлири
12
МакКлири
23
Гатри
4
Робсон-Кану
16
Хант
16
Хант
4
Робсон-Кану
10
Дэвис
21
Жули
21
Жули
10
Дэвис
11
Рамирес
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Рамирес
Остались в запасе
Рединг
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Рединг - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Саутгемптон
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+