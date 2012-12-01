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Рединг - Манчестер Юнайтед
Рединг - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 декабря 2012
Рединг
01.12.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
8'
Х. Робсон-Кану
18'
А. Ле Фондре
22'
Ш. Моррисон
13'
Андерсон
16'
У. Руни (П)
29'
У. Руни
33'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Манчестер Юнайтед
Замена
Н. Хант
️️️️
Х. Робсон-Кану
82'
Желтая карточка
Д. Табб
79'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. МакАнуфф
78'
71'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. ван Перси
Замена
П. Погребняк
️️️️
Д. Робертс
67'
44'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Андерсон
41'
Травма
Андерсон
33'
ГОЛ! 3:4!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
30'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Рафаэл
29'
ГОЛ! 3:3!
У. Руни
Пас отдал
П. Эвра
26'
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 3:2!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Н. Шори
22'
ГОЛ! 2:2!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Н. Шори
18'
16'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
У. Руни
Пас отдал
Д. Эванс
13'
ГОЛ! 1:1!
Андерсон
Пас отдал
Э. Янг
ГОЛ! 1:0!
Х. Робсон-Кану
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
11
Джоби МакАнуфф
(К)
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
28
Андерсон
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-2
23
Федеричи
3
Шори
5
Мариаппа
2
Каммингс
23
Моррисон
4
Робсон-Кану
8
Лейгертвуд
18
Табб
11
МакАнуфф
19
Ле Фондре
33
Робертс
3-2-3-1-1
1
Линдегаард
15
Янг
5
Фердинанд
35
Эванс
2
Рафаэл
27
Эвра
28
Андерсон
24
Флетчер
16
Кэррик
32
Руни
32
ван Перси
11
МакАнуфф
12
МакКлири
12
МакКлири
11
МакАнуфф
4
Робсон-Кану
16
Хант
16
Хант
4
Робсон-Кану
33
Робертс
88
Погребняк
88
Погребняк
33
Робертс
2
Рафаэл
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Рафаэл
28
Андерсон
4
Джонс
4
Джонс
28
Андерсон
32
ван Перси
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
ван Перси
Остались в запасе
Рединг
Манчестер Юнайтед
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
43
Давид Де Хеа
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Рединг - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Мадейски
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:20 (прямая)
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