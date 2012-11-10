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Рединг - Норвич Сити
Рединг - Норвич Сити: обзор матча 10 ноября 2012
Рединг
10.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Норвич Сити
85'
Замена
С. Морисон
️️️️
Р. Снодграсс
85'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Г. Холт
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Робертс
78'
77'
Желтая карточка
М. Тернер
Замена
П. Погребняк
️️️️
Н. Хант
60'
Замена
Д. Кебе
️️️️
Г. МакКлири
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
0
Джимми Кебе
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-3-3
23
Федеричи
3
Шори
31
Горкшс
23
Моррисон
2
Гантер
11
МакАнуфф
8
Лейгертвуд
18
Табб
12
МакКлири
16
Хант
33
Робертс
4-5-1
26
Радди
3
Уиттакер
6
Тернер
4
Бассонг
22
Гарридо
23
Снодграсс
14
Хулахан
6
Теттей
4
Джонсон
13
Пилкингтон
27
Холт
12
МакКлири
0
Кебе
0
Кебе
12
МакКлири
16
Хант
88
Погребняк
88
Погребняк
16
Хант
33
Робертс
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
33
Робертс
27
Холт
17
Беннетт
17
Беннетт
27
Холт
23
Снодграсс
20
Морисон
20
Морисон
23
Снодграсс
Остались в запасе
Рединг
Норвич Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
31
Марк Банн
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Рединг - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Мадейски
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