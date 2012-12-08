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Саутгемптон - Рединг
Саутгемптон - Рединг: обзор матча 08 декабря 2012
Саутгемптон
08.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
61'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Рединг
Замена
Жули
️️️️
Д. Родригес
78'
77'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Х. Робсон-Кану
69'
Замена
Н. Хант
️️️️
Д. Табб
65'
Замена
А. Пирс
️️️️
Ш. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
Д. Панчеон
Пас отдал
Н. Клайн
61'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Лаллана
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дэвис
23
Шоу
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
4
Корк
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
4-3-3
23
Федеричи
2
Каммингс
5
Мариаппа
23
Моррисон
3
Шори
18
Табб
8
Лейгертвуд
11
МакАнуфф
4
Робсон-Кану
19
Ле Фондре
33
Робертс
16
Родригес
21
Жули
21
Жули
16
Родригес
10
Лаллана
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Лаллана
23
Моррисон
15
Пирс
15
Пирс
23
Моррисон
18
Табб
16
Хант
16
Хант
18
Табб
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Саутгемптон
Рединг
1
Артур Боруц
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Саутгемптон - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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