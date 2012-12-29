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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Вест Хэм
Рединг - Вест Хэм: обзор матча 29 декабря 2012
Рединг
29.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
5'
П. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Вест Хэм
82'
Желтая карточка
К. Нолан
80'
Замена
М. Майга
️️️️
М. Нобл
Желтая карточка
И. Харт
79'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Кебе
77'
69'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
Г. О'Нил
67'
Желтая карточка
К. Нолан
Замена
Н. Хант
️️️️
Д. Гатри
66'
Желтая карточка
А. Пирс
61'
56'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Тэйлор
45'
+1
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
П. Погребняк
37'
15'
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ! 1:0!
П. Погребняк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
20
Модибо Майга
ЦФ
4-5-1
23
Федеричи
14
Харт
15
Пирс
5
Мариаппа
2
Гантер
11
МакАнуфф
23
Гатри
8
Лейгертвуд
68
Карачан
0
Кебе
88
Погребняк
4-5-1
22
Яскилайнен
17
О'Брайен
39
Коллинс
5
Томкинс
23
Рид
31
Тэйлор
16
Нобл
19
О'Нил
4
Нолан
16
Джарвис
24
Коул
0
Кебе
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
0
Кебе
23
Гатри
16
Хант
16
Хант
23
Гатри
31
Тэйлор
10
Коллисон
10
Коллисон
31
Тэйлор
19
О'Нил
12
Важ Те
12
Важ Те
19
О'Нил
16
Нобл
20
Майга
20
Майга
16
Нобл
Остались в запасе
Рединг
Вест Хэм
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Рединг - Вест Хэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Мадейски
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