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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Рединг
Манчестер Сити - Рединг: обзор матча 22 декабря 2012
Манчестер Сити
22.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
90+2'
Г. Бэрри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Рединг
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэрри
Пас отдал
Д. Сильва
90'
+2
87'
Замена
Н. Шори
️️️️
И. Харт
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Рекик
85'
Замена
С. Синклейр
️️️️
К. Тевес
75'
72'
Замена
Д. Гатри
️️️️
Ч. Карачан
Желтая карточка
Я. Туре
71'
66'
Желтая карточка
М. Лейгертвуд
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Гарсия
59'
26'
Желтая карточка
К. Гантер
Желтая карточка
С. Агуэро
19'
3'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Карим Рекик
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
(К)
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Манчестер Сити
29
Ричард Райт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Харт
4
Рекик
2
Туре
22
Настасич
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
18
Бэрри
42
Туре
10
Агуэро
21
Сильва
32
Тевес
4-5-1
23
Федеричи
2
Гантер
15
Пирс
5
Мариаппа
14
Харт
0
Кебе
18
Табб
68
Карачан
8
Лейгертвуд
11
МакАнуфф
88
Погребняк
4
Рекик
20
Милнер
20
Милнер
4
Рекик
32
Тевес
7
Синклейр
7
Синклейр
32
Тевес
6
Хави Гарсия
10
Джеко
10
Джеко
6
Хави Гарсия
14
Харт
3
Шори
3
Шори
14
Харт
68
Карачан
23
Гатри
23
Гатри
68
Карачан
Остались в запасе
Манчестер Сити
Рединг
29
Ричард Райт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
28
Стюарт Тэйлор
ВР
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
16
Ноэль Хант
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
29
Ричард Райт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
16
Ноэль Хант
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Манчестер Сити - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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