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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Рединг
Норвич Сити - Рединг: обзор матча 20 апреля 2013
Норвич Сити
20.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
50'
Р. Беннетт
51'
Э. Беннетт
72'
Г. МакКлири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Рединг
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Р. Снодграсс
89'
Замена
А. Теттей
️️️️
Э. Беннетт
80'
Желтая карточка
Э. Беннетт
78'
72'
ГОЛ! 2:1!
Г. МакКлири
Пас отдал
Д. Гатри
68'
Желтая карточка
Н. Блекмэн
Желтая карточка
Р. Снодграсс
61'
ГОЛ! 2:0!
Э. Беннетт
51'
50'
Желтая карточка
Ч. Карачан
ГОЛ! 1:0!
Р. Беннетт
50'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
М. Тернер
18'
13'
Желтая карточка
Д. Гатри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
85
Кей Камара
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-4-2
31
Банн
22
Гарридо
6
Тернер
4
Бассонг
16
Мартин
4
Джонсон
17
Беннетт
16
Хаусон
23
Снодграсс
27
Холт
85
Камара
4-3-3
29
МакКарти
12
Келли
2
Гантер
23
Моррисон
5
Мариаппа
23
Гатри
68
Карачан
11
МакАнуфф
12
МакКлири
9
Блекмэн
88
Погребняк
6
Тернер
6
Беннетт
6
Беннетт
6
Тернер
17
Беннетт
6
Теттей
6
Теттей
17
Беннетт
23
Снодграсс
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
Остались в запасе
Норвич Сити
Рединг
1
Ли Камп
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Норвич Сити - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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