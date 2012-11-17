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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Эвертон
Рединг - Эвертон: обзор матча 17 ноября 2012
Рединг
17.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
51'
А. Ле Фондре
80'
А. Ле Фондре (П)
10'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Эвертон
Желтая карточка
Н. Хант
90'
82'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Т. Хитцльшпергер
Замена
Н. Хант
️️️️
А. Ле Фондре
81'
80'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
С. Нейсмит
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ле Фондре
80'
79'
Желтая карточка
Н. Елавич
ГОЛ! 1:1!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Н. Шори
51'
Желтая карточка
К. Горкшс
31'
27'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Д. Робертс
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Нейсмит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
16
Ноэль Хант
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
53
Франсиско Жуниор
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-3-3
23
Федеричи
3
Шори
31
Горкшс
23
Моррисон
2
Гантер
11
МакАнуфф
8
Лейгертвуд
18
Табб
4
Робсон-Кану
19
Ле Фондре
33
Робертс
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
0
Хитцльшпергер
20
Пиенаар
14
Нейсмит
18
Елавич
19
Ле Фондре
16
Хант
16
Хант
19
Ле Фондре
14
Нейсмит
16
Овьедо
16
Овьедо
14
Нейсмит
0
Хитцльшпергер
27
Веллиос
27
Веллиос
0
Хитцльшпергер
Остались в запасе
Рединг
Эвертон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
53
Франсиско Жуниор
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
53
Франсиско Жуниор
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Рединг - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Мадейски
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