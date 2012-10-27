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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Фулхэм
Рединг - Фулхэм: обзор матча 27 октября 2012
Рединг
27.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Фулхэм
26'
М. Лейгертвуд
85'
Г. МакКлири
90'
Х. Робсон-Кану
62'
Б. Руис
77'
К. Бэйрд
88'
Д. Бербатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Фулхэм
ГОЛ! 3:3!
Х. Робсон-Кану
90'
88'
ГОЛ! 2:3!
Д. Бербатов
Пас отдал
С. Сидуэлл
ГОЛ! 2:2!
Г. МакКлири
Пас отдал
Д. Робертс
85'
80'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
К. Бэйрд
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
П. Погребняк
80'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Кебе
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Бэйрд
Пас отдал
Б. Руис
Желтая карточка
Ш. Каммингс
76'
74'
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Табб
69'
67'
Замена
А. Дежага
️️️️
Д. Дафф
62'
ГОЛ! 1:1!
Б. Руис
Пас отдал
Д. Дафф
58'
Замена
Б. Руис
️️️️
У. Родальега
ГОЛ! 1:0!
М. Лейгертвуд
Пас отдал
Д. МакАнуфф
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
4-4-2
29
МакКарти
3
Шори
5
Мариаппа
31
Горкшс
2
Каммингс
11
МакАнуфф
8
Лейгертвуд
18
Табб
0
Кебе
88
Погребняк
33
Робертс
3-2-2-2
32
Шварцер
3
Хьюз
22
Бэйрд
4
Хангеланд
27
Ритер
6
Риисе
16
Дафф
9
Диарра
10
Бербатов
23
Родальега
18
Табб
12
МакКлири
12
МакКлири
18
Табб
0
Кебе
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
0
Кебе
88
Погребняк
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
88
Погребняк
22
Бэйрд
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
22
Бэйрд
16
Дафф
21
Дежага
21
Дежага
16
Дафф
23
Родальега
22
Руис
22
Руис
23
Родальега
Остались в запасе
Рединг
Фулхэм
23
Адам Федеричи
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Рединг - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Мадейски
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