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Манчестер Юнайтед - Рединг
Манчестер Юнайтед - Рединг: обзор матча 16 марта 2013
Манчестер Юнайтед
16.03.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
21'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Рединг
88'
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
С. Келли
Замена
С. Кагава
️️️️
Андерсон
86'
Замена
М. Кэррик
️️️️
Э. Янг
74'
70'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Х. Робсон-Кану
70'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Н. Хант
56'
Желтая карточка
С. Келли
42'
Желтая карточка
Н. Хант
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. Фердинанд
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
11
Джоби МакАнуфф
ПП
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
3-2-2-3
43
Де Хеа
28
Бюттнер
5
Фердинанд
15
Видич
15
Янг
6
Смоллинг
11
Гиггз
28
Андерсон
18
Уэлбек
32
Руни
32
ван Перси
4-5-1
28
Тэйлор
12
Келли
5
Мариаппа
15
Пирс
3
Шори
11
МакАнуфф
8
Лейгертвуд
12
МакКлири
68
Карачан
4
Робсон-Кану
16
Хант
15
Янг
16
Кэррик
16
Кэррик
15
Янг
28
Андерсон
10
Кагава
10
Кагава
28
Андерсон
12
Келли
23
Моррисон
23
Моррисон
12
Келли
4
Робсон-Кану
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
4
Робсон-Кану
16
Хант
9
Блекмэн
9
Блекмэн
16
Хант
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рединг
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
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