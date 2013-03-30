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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Рединг
Арсенал - Рединг: обзор матча 30 марта 2013
Арсенал
30.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Рединг
11'
Жервиньо
48'
С. Касорла
66'
О. Жиру
77'
М. Артета (П)
68'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рединг
80'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Х. Робсон-Кану
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Артета
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
77'
76'
Замена
Х. Акпан
️️️️
Ч. Карачан
Замена
Л. Подольски
️️️️
О. Жиру
75'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Жервиньо
75'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Н. Монреаль
71'
68'
ГОЛ! 3:1!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
Д. МакАнуфф
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
Жервиньо
66'
61'
Замена
Н. Хант
️️️️
П. Погребняк
ГОЛ! 2:0!
С. Касорла
Пас отдал
Жервиньо
48'
32'
Желтая карточка
Д. Гатри
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
С. Касорла
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Фабиански
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Росицки
27
Жервиньо
9
Жиру
4-4-2
28
Тэйлор
12
Келли
15
Пирс
5
Мариаппа
3
Шори
23
Гатри
8
Лейгертвуд
68
Карачан
11
МакАнуфф
88
Погребняк
4
Робсон-Кану
18
Монреаль
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Монреаль
27
Жервиньо
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
9
Жиру
10
Подольски
10
Подольски
9
Жиру
68
Карачан
21
Акпан
21
Акпан
68
Карачан
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
88
Погребняк
16
Хант
16
Хант
88
Погребняк
Остались в запасе
Арсенал
Рединг
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Арсенал - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
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