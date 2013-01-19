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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Рединг
Ньюкасл - Рединг: обзор матча 19 января 2013
Ньюкасл
19.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
35'
Й. Кабай
71'
А. Ле Фондре
77'
А. Ле Фондре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Рединг
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кебе
Замена
Г. Обертан
️️️️
В. Анита
80'
Желтая карточка
М. Дебюши
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Х. Акпан
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Й. Кабай
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Д. Кебе
70'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Гатри
67'
Желтая карточка
С. Келли
65'
Желтая карточка
Д. Гатри
Замена
Д. Перч
️️️️
С. Марво
65'
64'
Замена
Х. Акпан
️️️️
Г. МакКлири
Желтая карточка
М. Уильямсон
56'
ГОЛ! 1:0!
Й. Кабай
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
26
Дебюши
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
18
Гутьеррес
6
Анита
29
Кабай
12
Марво
61
Сиссе
26
Амеоби
4-4-2
23
Федеричи
12
Келли
15
Пирс
5
Мариаппа
14
Харт
0
Кебе
23
Гатри
8
Лейгертвуд
11
МакАнуфф
12
МакКлири
88
Погребняк
12
Марво
24
Перч
24
Перч
12
Марво
29
Кабай
5
Бигиримана
5
Бигиримана
29
Кабай
6
Анита
32
Обертан
32
Обертан
6
Анита
12
МакКлири
21
Акпан
21
Акпан
12
МакКлири
23
Гатри
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
23
Гатри
Остались в запасе
Ньюкасл
Рединг
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Ньюкасл - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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