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Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг: обзор матча 04 ноября 2012
Куинз Парк Рейнджерс
04.11.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
66'
Д. Сиссе
16'
К. Горкшс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
90'
+3
Желтая карточка
А. Ле Фондре
88'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Робертс
Замена
Н. Онуоха
️️️️
А. Траоре
84'
Замена
Б. Замора
️️️️
Д. Макки
81'
79'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. МакАнуфф
ГОЛ! 1:1!
Д. Сиссе
Пас отдал
Ж. Босингва
66'
62'
Замена
Д. Кебе
️️️️
Г. МакКлири
34'
Желтая карточка
Н. Хант
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Горкшс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
0
Джимми Кебе
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-5-1
20
Сезар
17
Нельсен
35
Фердинанд
2
Траоре
3
Босингва
12
Макки
23
Гранеро
32
Диаките
30
Хойлетт
49
Таарабт
12
Сиссе
4-3-3
29
МакКарти
23
Моррисон
31
Горкшс
2
Гантер
3
Шори
8
Лейгертвуд
18
Табб
11
МакАнуфф
12
МакКлири
16
Хант
33
Робертс
2
Траоре
5
Онуоха
5
Онуоха
2
Траоре
12
Макки
25
Замора
25
Замора
12
Макки
12
МакКлири
0
Кебе
0
Кебе
12
МакКлири
11
МакАнуфф
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
11
МакАнуфф
33
Робертс
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
33
Робертс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
23
Адам Федеричи
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Лофтус Роуд
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