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Вест Бромвич - Рединг
Вест Бромвич - Рединг: обзор матча 22 сентября 2012
Вест Бромвич
22.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
71'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Рединг
Желтая карточка
К. Якоб
90'
80'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Гантер
Замена
М. Розенберг
️️️️
Р. Лукаку
78'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Брант
71'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
З. Гера
70'
69'
Замена
Н. Хант
️️️️
П. Погребняк
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Моррисон
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Золтан Гера
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Джоби МакАнуфф
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
68
Чем Карачан
ЦП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
2
Джонс
36
Маколи
13
Ольссон
22
Якоб
7
Моррисон
11
Брант
21
Мулумбу
20
Гера
9
Лукаку
4-4-2
29
МакКарти
2
Гантер
31
Горкшс
15
Пирс
3
Шори
11
МакАнуфф
8
Лейгертвуд
23
Гатри
12
МакКлири
19
Ле Фондре
88
Погребняк
20
Гера
18
Дорранс
18
Дорранс
20
Гера
9
Лукаку
9
Розенберг
9
Розенберг
9
Лукаку
7
Моррисон
7
Лонг
7
Лонг
7
Моррисон
2
Гантер
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
2
Гантер
88
Погребняк
16
Хант
16
Хант
88
Погребняк
Остались в запасе
Вест Бромвич
Рединг
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
68
Чем Карачан
ЦП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
68
Чем Карачан
ЦП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Вест Бромвич - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
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