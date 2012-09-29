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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Ньюкасл
Рединг - Ньюкасл: обзор матча 29 сентября 2012
Рединг
29.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
58'
Д. Кебе
62'
Н. Хант
59'
Д. Ба
83'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ньюкасл
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Н. Хант
86'
83'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ба
Пас отдал
Ш. Фергюсон
Замена
Д. Робертс
️️️️
П. Погребняк
78'
73'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Кебе
70'
69'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
69'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Г. Бигиримана
ГОЛ! 2:1!
Н. Хант
Пас отдал
Д. МакАнуфф
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
Ш. Тиоте
ГОЛ! 1:0!
Д. Кебе
Пас отдал
Д. МакАнуфф
58'
56'
Замена
Д. Тавернье
️️️️
С. Тэйлор
53'
Желтая карточка
М. Уильямсон
44'
Желтая карточка
Д. Перч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
8
Микеле Лейгертвуд
ЛП
68
Чем Карачан
ЦП
0
Джимми Кебе
ЦП
11
Джоби МакАнуфф
ПП
16
Ноэль Хант
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Майкл Уильямсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-4-2
29
МакКарти
3
Шори
31
Горкшс
5
Мариаппа
2
Каммингс
8
Лейгертвуд
68
Карачан
0
Кебе
11
МакАнуфф
88
Погребняк
16
Хант
4-3-1-2
22
Харпер
5
Уильямсон
24
Перч
27
Тэйлор
18
Сантон
5
Бигиримана
24
Тиоте
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
61
Сиссе
19
Ба
0
Кебе
12
МакКлири
12
МакКлири
0
Кебе
88
Погребняк
33
Робертс
33
Робертс
88
Погребняк
16
Хант
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
16
Хант
27
Тэйлор
2
Тавернье
2
Тавернье
27
Тэйлор
5
Бигиримана
3
Фергюсон
3
Фергюсон
5
Бигиримана
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
Остались в запасе
Рединг
Ньюкасл
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Рединг - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Мадейски
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