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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Сток Сити
Рединг - Сток Сити: обзор матча 18 августа 2012
Рединг
18.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
90'
А. Ле Фондре (П)
34'
М. Кайтли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Сток Сити
90'
+3
Желтая карточка
А. Бегович
90'
+1
Желтая карточка
Р. Шоукросс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Н. Хант
90'
88'
Вторая желтая
Д. Уайтхэд
85'
Замена
У. Паласиос
️️️️
Г. Уилэн
80'
Замена
Р. Делап
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Н. Хант
️️️️
П. Погребняк
77'
75'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Кайтли
Желтая карточка
М. Лейгертвуд
72'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Х. Робсон-Кану
67'
Желтая карточка
К. Горкшс
45'
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Кайтли
Пас отдал
Г. Уилэн
18'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-3-3
23
Федеричи
14
Харт
15
Пирс
31
Горкшс
2
Гантер
11
МакАнуфф
8
Лейгертвуд
23
Гатри
4
Робсон-Кану
19
Ле Фондре
88
Погребняк
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
36
Уилсон
17
Шоукросс
6
Хут
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
28
Кайтли
19
Уолтерс
15
Крауч
88
Погребняк
16
Хант
16
Хант
88
Погребняк
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
12
Уилэн
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Уилэн
26
Этерингтон
5
Делап
5
Делап
26
Этерингтон
28
Кайтли
35
Джером
35
Джером
28
Кайтли
Остались в запасе
Рединг
Сток Сити
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
13
Карло Нэш
ВР
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Рединг - Сток Сити
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Мадейски
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