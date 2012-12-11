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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Рединг
Сандерленд - Рединг: обзор матча 11 декабря 2012
Сандерленд
11.12.2012, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Рединг
3'
Д. МакКлин
28'
С. Флетчер
90+4'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Рединг
ГОЛ! 3:0!
С. Сессеньон
Пас отдал
К. Куэльяр
90'
+4
Замена
Т. Брамбл
️️️️
Ф. Бардсли
76'
Желтая карточка
С. Флетчер
73'
72'
Замена
️️️️
Г. МакКлири
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Роуз
69'
Желтая карточка
Д. Роуз
53'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
А. Джонсон
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Роуз
28'
13'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКлин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
26
Бриньяр Гуннарссон
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
3-5-1-1
22
Миньоле
3
Роуз
3
Куэльяр
16
О'Ши
4
Коулбэк
29
Сессеньон
8
Гарднер
16
МакКлин
11
Джонсон
7
Ларссон
26
Флетчер
4-3-3
23
Федеричи
2
Каммингс
5
Мариаппа
15
Пирс
3
Шори
8
Лейгертвуд
18
Табб
11
МакАнуфф
19
Ле Фондре
12
МакКлири
16
Хант
Бардсли
19
Брамбл
19
Брамбл
Бардсли
11
Джонсон
27
Бардсли
27
Бардсли
11
Джонсон
3
Роуз
8
Воган
8
Воган
3
Роуз
Остались в запасе
Сандерленд
Рединг
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
26
Бриньяр Гуннарссон
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
26
Бриньяр Гуннарссон
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Сандерленд - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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