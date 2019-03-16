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    Этьен Дидо - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Этьен
    Фамилия Дидо
    Команда Генгам
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1983 (39 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 25 1 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 Был в запасе Амьен (Амьен) 2:1 Генгам (Генгам)
    18.05.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 2:2 Ним (Ним)
    12.05.2019 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Генгам (Генгам)
    04.05.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:0 Кан (Кан)
    28.04.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 3:0 Генгам (Генгам)
    78'
    20.04.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 1:3 Марсель (Марсель)
    13.04.2019 1' -90' Страсбур (Страсбур) 3:3 Генгам (Генгам)
    06.04.2019 62' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Монако (Монако)
    63'
    03.04.2019 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:0 Генгам (Генгам)
    16.03.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:0 Дижон (Дижон)
    10.03.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Генгам (Генгам)
    03.03.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:0 Нант (Нант)
    23.02.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:0 Анжер (Анжер)
    20.02.2019 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Генгам (Генгам)
    15.02.2019 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Генгам (Генгам)
    26.01.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:1 Реймс (Реймс)
    19.01.2019 1' -90' ПСЖ (Париж) 9:0 Генгам (Генгам)
    16.01.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:1 Ренн (Ренн)
    12.01.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.12.2018 1' -90' Монако (Монако) 0:2 Генгам (Генгам)
    08.12.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:2 Амьен (Амьен)
    70' 31'
    05.12.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 2:1 Генгам (Генгам)
    01.12.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 0:0 Ницца (Ницца)
    24.11.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.11.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 2:4 Лион (Лион)
    04.11.2018 1' -90' Нант (Нант) 5:0 Генгам (Генгам)
    27.10.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    6'
    20.10.2018 1' -90' Кан (Кан) 0:0 Генгам (Генгам)
    06.10.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    29.09.2018 1' -83' Анжер (Анжер) 0:1 Генгам (Генгам)
    26.09.2018 1' -90' Ним (Ним) 0:0 Генгам (Генгам)
    23.09.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:3 Бордо (Бордо)
    16.09.2018 1' -90' Марсель (Марсель) 4:0 Генгам (Генгам)
    01.09.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    85'
    26.08.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Генгам (Генгам)
    18.08.2018 1' -81' Генгам (Генгам) 1:3 ПСЖ (Париж)
    11.08.2018 61' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Генгам (Генгам)
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