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Этьен Дидо
Статистика
Этьен Дидо - статистика
Завершил карьеру
24 июля 1983 (43)
#17 | Полузащитник
175 см | 65 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
25
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Амьен
2 : 1
24.05.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Генгам
2 : 2
18.05.2019
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1 : 1
12.05.2019
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0 : 0
04.05.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3 : 0
28.04.2019
Генгам
Был в запасе
78'
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
1 : 3
20.04.2019
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
3 : 3
13.04.2019
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1 : 1
06.04.2019
Монако
62' - 90'
63'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
2 : 0
03.04.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Генгам
1 : 0
16.03.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 0
10.03.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
0 : 0
03.03.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Генгам
1 : 0
23.02.2019
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0 : 0
20.02.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
2 : 1
15.02.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
0 : 1
26.01.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
9 : 0
19.01.2019
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Генгам
2 : 1
16.01.2019
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Генгам
0 : 1
12.01.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
0 : 2
22.12.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1 : 2
08.12.2018
Амьен
1' - 90'
70'
31'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2 : 1
05.12.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0 : 0
01.12.2018
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2 : 1
24.11.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
2 : 4
10.11.2018
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
5 : 0
04.11.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1 : 1
27.10.2018
Страсбур
1' - 90'
6'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0 : 0
20.10.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1 : 1
06.10.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 1
29.09.2018
Генгам
1' - 83'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ним
0 : 0
26.09.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 3
23.09.2018
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4 : 0
16.09.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1 : 2
01.09.2018
Тулуза
Был в запасе
85'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
3 : 0
26.08.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
1 : 3
18.08.2018
ПСЖ
1' - 81'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
2 : 1
11.08.2018
Генгам
61' - 90'
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