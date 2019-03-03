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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Нант
Генгам - Нант: обзор матча 03 марта 2019
Генгам
03.03.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Нант
Желтая карточка
Ф. Эбоа-Эбоа
90'
+4
85'
Желтая карточка
Ш. Траоре
45'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Каяр
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
15
Сорбон
93
Траоре
8
До
10
Бенезе
18
Фири
10
Бляс
97
Коко
26
Ру
3-2-3-1
16
Тэтэрушану
34
Карлос
5
Паллуа
32
Ие
22
Кватен
22
Траоре
21
Ронжье
21
Крхин
8
Мутуссами
17
Кулибали
Остались в запасе
Генгам
Нант
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Генгам - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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