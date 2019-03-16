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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Дижон
Генгам - Дижон: обзор матча 16 марта 2019
Генгам
16.03.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
86'
Л. Бляс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Дижон
90'
+3
Желтая карточка
К. Чан Хун
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Бляс
86'
85'
Желтая карточка
Б. Аллен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
19
Мехди Мергем
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-1-3-2
16
Каяр
15
Сорбон
5
Ребошу
29
Кербра
93
Траоре
8
До
18
Фири
19
Мергем
10
Бенезе
26
Ру
9
Тюрам
4-4-2
16
Аллен
26
Чафик
6
Лаутоа
4
Хаддади
4
Ямбере
23
Слити
17
Абид
20
Амалфитано
14
Мари
11
Таварес
9
Жанно
Остались в запасе
Генгам
Дижон
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
22
Квон Чан Хун
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Генгам - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
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2025.05.10 20:45
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
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