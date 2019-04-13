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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Генгам
Страсбур - Генгам: обзор матча 13 апреля 2019
Страсбур
13.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 3
Завершен
Генгам
39'
Л. Ажорк
69'
С. Прсич
73'
Л. Ажорк
37'
М. Тюрам
63'
Л. До
86'
Ж. Сорбон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Генгам
86'
ГОЛ! 3:3!
Ж. Сорбон
81'
Желтая карточка
Д. Ндонг
ГОЛ! 3:2!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Гонсалвеш
73'
ГОЛ! 2:2!
С. Прсич
69'
63'
ГОЛ! 1:2!
Л. До
Пас отдал
П. Ребошу
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
45'
41'
Желтая карточка
Л. До
ГОЛ! 1:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
С. Прсич
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Тюрам
Пас отдал
П. Ребошу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Мехди Мергем
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
23
Кароль
18
Мартинес
23
Митрович
70
Лала
14
Прсич
24
Фофана
17
Гонсалвеш
28
Томассон
19
Ажорк
10
Да Кошта
4-1-3-2
16
Каяр
93
Траоре
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
15
Сорбон
8
До
22
Ндонг
19
Мергем
17
Дидо
26
Ру
9
Тюрам
Остались в запасе
Страсбур
Генгам
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Страсбур - Генгам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
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