Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Генгам
Лилль - Генгам: обзор матча 26 августа 2018
Лилль
26.08.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
7'
Шека
10'
Ж. Бамба
73'
Ж. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Генгам
Желтая карточка
Ж. Фонте
84'
81'
Красная карточка
К. Кербра
ГОЛ! 3:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Н. Пепе
73'
Желтая карточка
А. Сумаоро
63'
49'
Желтая карточка
Ш. Траоре
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бамба
10'
ГОЛ! 1:0!
Шека
Пас отдал
Н. Пепе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Генгам
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
4-1-1-2-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
5
Сумаоро
6
Фонте
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
35
Мотиба
19
Пепе
3-1-1-1-3
20
Эбоа-Эбоа
93
Траоре
5
Ребошу
29
Кербра
8
До
17
Дидо
97
Коко
26
Ру
23
Роделен
9
Тюрам
Остались в запасе
Лилль
Генгам
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
7
Йени Нгбакото
ПВ
32
Джордан Икоко
ПЗ
1
Денис Петрич
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
32
Джордан Икоко
ПЗ
1
Денис Петрич
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Лилль - Генгам
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Генгам
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+