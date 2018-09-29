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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Генгам
Анжер - Генгам: обзор матча 29 сентября 2018
Анжер
29.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
45+1'
Н. Бенезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Генгам
88'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
83'
Замена
Г. Фофана
️️️️
Э. Дидо
Замена
Т. Мангани
️️️️
Б. Сантамария
73'
Замена
В. Канга
️️️️
В. Пажо
62'
60'
Желтая карточка
Н. Жулан
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Бамба
56'
51'
Желтая карточка
П. Ребошу
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Н. Бенезе
Пас отдал
Л. Бляс
Желтая карточка
А. Бамба
41'
38'
Желтая карточка
Н. Бенезе
28'
Замена
Н. Жулан
️️️️
Н. Ру
Желтая карточка
Р. Томас
27'
Желтая карточка
С. Баокен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
27
Хариссон Манзала
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
14
Натаэль Жулан
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
17
Ндойе
17
Пажо
11
Рен-Аделед
29
Тайт
13
Баокен
3-3-2-1-1
1
Юнссон
29
Кербра
5
Ребошу
15
Сорбон
32
Икоко
8
До
20
Эбоа-Эбоа
10
Бенезе
17
Дидо
10
Бляс
26
Ру
17
Пажо
9
Канга
9
Канга
17
Пажо
25
Бамба
15
Капелле
15
Капелле
25
Бамба
7
Сантамария
6
Мангани
6
Мангани
7
Сантамария
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
17
Дидо
27
Фофана
27
Фофана
17
Дидо
26
Ру
14
Жулан
14
Жулан
26
Ру
Остались в запасе
Анжер
Генгам
1
Закари Буше
ВР
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Шейк Траоре
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
27
Хариссон Манзала
ЦП
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Шейк Траоре
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Анжер - Генгам
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
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